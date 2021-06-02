Дом Хопнера приглашает на фотокурс ”Фотографирование с дроном”

Лектор расскажет о моделях дронов, которые есть на рынке, необходимых и полезных настройках и режимах, полётах в помещениях и в условиях зимы. На занятиях будут рассмотрены вопросы, связанные с техникой безопасности и получением разрешения на полёты на территории Эстонии.

Данный фотокурс будет полезен как для тех, у кого уже есть дрон, но он хочет узнать о нём больше, так и для тех, кто только собирается открыть для себя мир аэрофотографии. Теоретические занятия пройдут в каминном зале Дома Хопнера (Ратушная площадь 18, 3-ий этаж).

Во время практической части участники курса попробуют разные настройки и режимы, проверят, какие датчики и для чего нужны, узнают, как взлетать, если недостаточно спутников. Помимо этого они разберутся в том, что делать в аварийных ситуациях. Практическая часть курса также будет проведена на территории Старого города. Обучение продлится два дня (19 и 20 июня).

Лектор курса Ксения Шабанова профессионально занимается фотографией с 2008 года. Со снимком ”Плодовое дерево” Ксения заняла 1-ое место на самом крупном конкурсе фотографий с дрона в Эстонии ”Kõrgelt 2017”. За снимок ”Silm” она была удостоена 1-го места на самом крупном конкурсе природной фотографии в Эстонии ”Looduse Aasta Foto 2019”. Ксения является призером и финалистом многих других известных фотоконкурсов. Ее фотография ”Inimene, kes tahtis sügist peatada” вошла в книгу лучших природных фотографий ”Loodusfoto Aastaraamat 2020”.

Курс — платный. Дополнительная информация: www.hopnerimaja.eu, регистрация: ljagu.roman@gmail.com