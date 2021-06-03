Пытается ли Путин монополизировать победу над нацистской Германией?

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul
В России празднование Дня Победы в последние годы становится всё масштабнее, и вместе с тем значение вклада союзников сводится к минимуму, пишет Al Jazeera.
”На Берлин!” ”Можем повторить!” ”Спасибо деду за победу!”
Таковы самые популярные наклейки на машины в России, где День Победы — празднование 9 мая капитуляции нацистской Германии — стало почти религиозным мероприятием для всего народа.
Президент Владимир Путин совмещает празднование ”победы русских людей над фашизмом” и демонстрацию военной мощи и морального превосходства Москвы. И, видимо, стремится монополизировать победу над нацистской Германией, замалчивая роль, которую другие страны сыграли в победе над Адольфом Гитлером.
Миллионы людей отмечают День Победы, проходя маршем с портретами своих предков, участвовавших в войне, унесшей в СССР 27 миллионов жизней.
Школьников и малышей одевают в форму Второй мировой войны, они выступают на любительских концертах, возлагают цветы к памятникам павшим героям, а также едят ”солдатскую кашу” — гречку с мясными консервами.