За рубежом
03.06.2021, 20:22

Пытается ли Путин монополизировать победу над нацистской Германией?

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul
В России празднование Дня Победы в последние годы становится всё масштабнее, и вместе с тем значение вклада союзников сводится к минимуму, пишет Al Jazeera.

”На Берлин!”
”Можем повторить!”
”Спасибо деду за победу!”

Таковы самые популярные наклейки на машины в России, где День Победы — празднование 9 мая капитуляции нацистской Германии — стало почти религиозным мероприятием для всего народа.

Президент Владимир Путин совмещает празднование ”победы русских людей над фашизмом” и демонстрацию военной мощи и морального превосходства Москвы. И, видимо, стремится монополизировать победу над нацистской Германией, замалчивая роль, которую другие страны сыграли в победе над Адольфом Гитлером.

Миллионы людей отмечают День Победы, проходя маршем с портретами своих предков, участвовавших в войне, унесшей в СССР 27 миллионов жизней.

Школьников и малышей одевают в форму Второй мировой войны, они выступают на любительских концертах, возлагают цветы к памятникам павшим героям, а также едят ”солдатскую кашу” — гречку с мясными консервами.

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