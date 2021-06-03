Новости Эстонии
03.06.2021, 11:30

Драка в Юри. Мать одного из участников обвиняет одноклассников сына в национализме, отец другого — "всё началось из-за игры в мяч"

 
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Анетте Парксепп
Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!
Foto: Vallo Kruuser
Delfi поговорил с родителями 5-классников Гимназии Юри, которые подрались неделю назад.

Мама ребенка, который пострадал в конфликте, рассказала, как все начиналось. "Мы изначально жили в Нарве, потом переехали сюда, когда ребенок пошел во второй класс. В Нарве мой ребенок ходил в русскую школу с погружением. В Юри мы пошли в смешанный класс, но там ему не понравилось — было мало практики эстонского языка. Мы решили перевести ребенка в другой класс, где нет русских детей. Он сам так захотел.

А в другом классе, в который он перешел, отношения с одноклассниками были не очень хорошими. Сына могли назвать нацистом, обращали внимание на его национальность. По мне, от этого конфликт и начался, но я точно не знаю", — считает она.

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