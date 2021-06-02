Кто выиграет чемпионат мира? Россия, Канада, США или Финляндия?

Накануне четвертьфинальной стадии чемпионата мира портал RusDelfi задал три вопроса ветеранам эстонского хоккея:

1. Чем запомнился первый этап чемпионата мира?

2. Каковы перспективы сборной России в плей-офф?

3. Кто станет победителем чемпионата мира?

Александр КОМАРОВ, бывший хоккеист нарвского "Кренгольма":

1. По составу участников чемпионат мира в Риге самый слабый за последние десятилетия. Отсюда и много неожиданных результатов в групповых турнирах. Главная сенсация - провал сборной Швеции, не сумевшей выйти в плей-офф.

2. Россия может дойти до финала, но в Риге она играет неровно. Даже по ходу одного матча в ее игре наблюдаются значительные перепады. Не совсем понятна ситуация с голкиперами. Кого поставят в ворота на матч с Канадой? На первом этапе неплохо выглядел Самонов, но из НХЛ вызвали Бобровского, который провел не самый лучший сезон за океаном и давно не играл.

3. Кто выиграет чемпионат мира? Явного фаворита нет. Как говорил покойный тренер нарвского "Кренгольма" Александр Клиншов, на один отдельный матч может собраться любая команда. Не удивлюсь, если чемпионом мира станет Чехия.

Алексей СМИРНИН, ветеран эстонского хоккея

1. Много неожиданных результатов на первом этапе до последнего тура сохраняли интригу в групповых турнирах. Но если посмотреть состав четвертьфиналистов, то видим знакомые все лица. Удивила, конечно, Швеция - такого провала от нее никто не ожидал.

2. Очень сложно сказать, как сыграет Россия в плей-офф, поскольку выступает она в Риге неровно. Но если россияне победят в четвертьфинале Канаду, то вполне могут выиграть чемпионат мира.

3. Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала Россия. Но я не удивлюсь, если золото выиграет Чехия, которая добавила по ходу турнира.