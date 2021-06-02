Экономика
02.06.2021, 20:02

Eesti Energia достигнет углеродной нейтральности к 2045 году

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Jäätmepõletus Iru elektrijaamas, Enefit Green juhatuse esimees Veiko Räim, Enefit Greeni Iru SEJ töökeskkonna ja käidu spetsialist Andrei Vuhk.
Jäätmepõletus Iru elektrijaamas, Enefit Green juhatuse esimees Veiko Räim, Enefit Greeni Iru SEJ töökeskkonna ja käidu spetsialist Andrei Vuhk.
Foto: Taavi Sepp
Долгосрочный план действий Eesti Energia предусматривает прекращение производства электроэнергии из сланца и переход к производству электроэнергии только из возобновляемых источников до 2030 года. После 2040 года, когда новые пиролизные установки будут окончательно модернизированы для производства сырья для химической промышленности, предприятие больше не будет производить жидкие топлива из сланца. Выбросы углерода всего производства будут нулевыми не позднее 2045 года.

Выбросы CO2 концерна Eesti Energia за последние годы снизились в три раза: с 11,3 миллиона тонн в 2018 году до 3,8 миллиона тонн в 2020 году. В 1990 году, который считается базовым в Европейском союзе, выбросы CO2 предприятия составляли 20 миллионов тонн. Таким образом, к настоящему времени выбросы CO2 предприятия снизились на 81%, а эстонское государство выполнило цель на 2030 год по сокращению выбросов парниковых газов.

К настоящему времени энергетический концерн утвердил план того, как преодолеть путь к достижению углеродно-нейтрального производства и как помочь другим секторам снизить их влияние на окружающую среду.

”Мы верим, что электрификация, то есть более широкое использование экологически чистой электроэнергии в транспорте, жилищном хозяйстве и промышленных процессах, является лучшим и самым быстрым способом сокращения выбросов CO2 в Эстонии и в мире в целом. В течение следующих пяти лет Eesti Energia в два с половиной раза увеличит мощности по производству возобновляемой электроэнергии”, — пояснил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

”Мы видим свою роль и ответственность как раз в том, чтобы способствовать зеленому перевороту. Мы помогаем клиентам спланировать, а затем реализовать этот путь к уменьшению влияния на окружающую среду. Для этого у нас есть необходимый спектр услуг и комплексных решений, который уже сегодня ждет своих клиентов”, — добавил он.

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