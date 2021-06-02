Eesti Energia достигнет углеродной нейтральности к 2045 году

Выбросы CO2 концерна Eesti Energia за последние годы снизились в три раза: с 11,3 миллиона тонн в 2018 году до 3,8 миллиона тонн в 2020 году. В 1990 году, который считается базовым в Европейском союзе, выбросы CO2 предприятия составляли 20 миллионов тонн. Таким образом, к настоящему времени выбросы CO2 предприятия снизились на 81%, а эстонское государство выполнило цель на 2030 год по сокращению выбросов парниковых газов.

К настоящему времени энергетический концерн утвердил план того, как преодолеть путь к достижению углеродно-нейтрального производства и как помочь другим секторам снизить их влияние на окружающую среду.

”Мы верим, что электрификация, то есть более широкое использование экологически чистой электроэнергии в транспорте, жилищном хозяйстве и промышленных процессах, является лучшим и самым быстрым способом сокращения выбросов CO2 в Эстонии и в мире в целом. В течение следующих пяти лет Eesti Energia в два с половиной раза увеличит мощности по производству возобновляемой электроэнергии”, — пояснил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

”Мы видим свою роль и ответственность как раз в том, чтобы способствовать зеленому перевороту. Мы помогаем клиентам спланировать, а затем реализовать этот путь к уменьшению влияния на окружающую среду. Для этого у нас есть необходимый спектр услуг и комплексных решений, который уже сегодня ждет своих клиентов”, — добавил он.