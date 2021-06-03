В Эстонии стартовала кампания ”У тебя есть сила воли!”

”По прошлогодним данным, все пожилые люди, утонувшие во время купания, были трезвыми, а все утонувшие люди трудоспособного возраста были пьяны”, — сказал Виктор Саареметс, уточнив, что число утопающих по всей Эстонии неуклонно растет, причем люди погибают в любых водоемах, будь то пруд, озеро, река, море или канал.

По словам руководителя отдела превенции Спасательного департамента Виктора Саареметса, в прошлом году произошло наибольшее количество несчастных случаев на воде за весь период восстановления независимости. Алкогольное опьянение в комбинации с желанием искупаться весьма опасно. Увеличилось и количество падений в воду, и основной причиной снова был алкоголь.

”В таких ситуациях люди, которые находятся рядом, могут продемонстрировать свою силу воли, помешав пьяному сесть за руль, чтобы кажущаяся невинной поездка не превратилась в смертельную гонку”, — говорит капитан полиции Ханнес Кулламяэ.

”Задерживая пьяных водителей, полицейские слышат всевозможные извинения и отговорки, объясняющие, почему водители сели за руль в нетрезвом виде. Некоторые люди пытаются объяснить полицейским, что они только что выпили кефир или вчера вечером выпили две бутылки пива. Есть и те, которые признают, из всех людей в компании они были самыми трезвыми и поэтому сели за руль”, — приводит несколько примеров руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ханнес Кулламяэ.

Ежегодно пьяные водители становятся причиной более ста ДТП , в результате которых получают травмы или гибнут люди. В среднем полиция задерживает 20 пьяных водителей в день, ежедневно приходят десятки сообщений о водителях, манера езды которых вызывает подозрение. В прошлом году увеличилось и количество несчастных случаев на воде — статистика за последние три года показывает, что более половины утонувших употребляли алкоголь.

В ходе кампании специалисты дают практические советы, как вести себя в критической ситуации, когда близкий человек хочет в нетрезвом виде сесть за руль или пойти купаться.

За последние три года по вине пьяных водителей в ДТП погибало более десяти человек в год. Статистика показывает, что летом увеличивается количество ДТП, в которых водитель находится в нетрезвом виде.

”На картину дорожного движения этим летом могут повлиять не только обычные поведенческие привычки, но и ослабление ограничений”, — сказала эксперт отдела по превентивной работе Департамента транспорта Эстонии Лийс Сепп.

Различные факторы риска, включая употребление алкоголя, приводят к ДТП с человеческими жертвами. По словам Лийс Сепп, алкоголь придает излишнюю уверенность в себе, снижает скорость реакции водителя, ухудшает координацию, а также восприятие скорости, времени и расстояния и способность их оценить.

Несмотря на то, что в опросе, проведенном Департаментом транспорта в 2020 году, все респонденты оценили вождение в нетрезвом виде как опасное, некоторые признались, что управляли автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или находились в машине, которой управлял пьяный водитель.

В рамках информационной кампании можно получить практические советы, как избежать злоупотребления алкоголем в связи с праздниками и ослаблением ограничений, а также как замечать склонность к рискованному поведению — своему и тех, кто находится рядом.

”Если к выходным вы испытываете желание расслабиться именно с алкоголем, постарайтесь в течение рабочей недели делать перерывы на отдых. Это предотвратит накопление напряжения, которое может привести к рискованному поведению, связанному с употреблением алкоголя”, — говорит клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.

На странице кампании selgroog.ee она дает три важных совета, как, отдыхая в компании, сохранить силу воли и предотвратить несчастный случай:

1. Найдите свое ”нет”

Находясь в компании, зачастую очень сложно сказать "нет", когда предлагают выпить. Продумайте, как сказать "нет" убедительно, и проговорите это заранее вслух.

2. Договоритесь заранее

Заранее договоритесь с друзьями, как организовать безопасный праздник. Уберите ключи от машины. Решите, кто будет трезвым водителем. Договоритесь, что в пьяном виде купаться не пойдете, а катание на лодке отложите на завтра. Решения, принятые на пьяную голову, могут дорого обойтись.

3. Что делать, если договоренности не действуют?

Что делать, если договоренности все же не соблюдаются и кто-то из друзей хочет сесть пьяным за руль или поплавать? Иногда друзья и близкие боятся вмешаться, что-то сказать или сделать, чтобы не испортить отношения. Помните, что сохранить жизнь друга важнее, чем избежать ссоры. Хорошие отношения можно сохранить только в том случае, когда вы можете уберечь от несчастья себя и других.

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