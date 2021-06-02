Министр обороны Калле Лаанет: безопасность Украины — это безопасность Европы

”Эстония всегда поддерживала стремление Украины вступить в Европейский Союз и НАТО, а также те реформы, которые Украине следует провести на этом пути”, — сказал министр обороны Лаанет.

”Ситуация на восточной границе Украины остается сложной, поскольку, несмотря на обещания России вывести оттуда свои войска, мы по-прежнему видим политическое, информационное и военное давление на Украину со стороны России. Поэтому для меня было важно получить непосредственно от министра обороны Украины информацию о текущей ситуации на границах Украины. Мы также должны учитывать, что уже ведется подготовка к крупным российским учениям ”Запад-2021”, которые начнутся через несколько месяцев”, — продолжил он.

Министр Лаанет пообещал своему украинскому коллеге, что поднимет вопрос об Украине на сегодняшней встрече министров обороны НАТО.

Таран и Лаанет пообещали продолжить двустороннее оборонное сотрудничество между странами, укрепляя его не только в текущих областях, но и в киберсфере.

С осени 2015 года 165 украинских военнослужащих, раненых в ходе военного конфликта на востоке Украины, прошли реабилитацию в Селиском центре здоровья Сил обороны.

Эстония поддерживала обучение военнослужащих Украины в Балтийском колледже обороны с 2002 года, и в последние годы украинцы также обучались в Академии сил обороны. Также планируется продолжить сотрудничество в сфере обучения украинских киберэкспертов киберзащите.

В этом году военнослужащие Сил обороны Эстонии примут участие в учениях Sea Breeze и Joint Endeavour в Украине.

Андрей Таран — министр обороны Украины с марта 2020 года.