Новости Эстонии
02.06.2021, 16:37

В Эстонии появился новый бесплатный русскоязычный телеканал

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Kui vaadata telerit katusel oleva antenni abiga, on hiljuti vabalevist lahkunud kodumaiste kanalite vaatamiseks tarvis eraldi kaarti või digiboksi.
Kui vaadata telerit katusel oleva antenni abiga, on hiljuti vabalevist lahkunud kodumaiste kanalite vaatamiseks tarvis eraldi kaarti või digiboksi.
Anni Õnneleid
Выбор телеканалов бесплатного вещания (FTA) в Эстонии расширился за счет международного канала ”Настоящее Время” (”Current Time”), который круглосуточно транслирует русскоязычные новости и программы на актуальные темы. Компания Levira рассказала, что канал с оригинальным контентом ориентирован на зрителей в Центральной и Восточной Европе, России и других странах.

”Настоящее Время” транслируется более чем 200 партнерами в 22 странах мира. Также доступны онлайн-трансляции на сайте currenttime.tv, и возможен прием через спутник.

”Для интересующегося мировыми событиями зрителя добавление ”Настоящего Времени” к каналам бесплатного вещания в Эстонии является хорошей новостью, поскольку канал уделяет большое внимание тому, что происходит в Центральной и Восточной Европе. Канал также является отличным дополнением к каналам бесплатного вещания ERR”, — сказал Вейко Сепп, член правления Levira.

Программа канала сосредоточена на новостных программах, освещающих актуальные события в Европе, Америке, Центральной Азии и других регионах. Новостные программы идут каждый полный час, а вечернее шоу предлагает анализ дневных новостей. Программа ”Baltic Weekly” предоставляет информацию о событиях в Эстонии, Латвии и Литве. ”Настоящее Время” также предлагает богатый выбор уникальных документальных программ из России (”Человек на карте”, ”Неизвестная Россия”), Центральной Азии (”Азия 360°”) и других стран.

Контент канала готовят ”Радио Свободная Европа” / ”Радио Свобода” в сотрудничестве с ”Голосом Америки”.

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