В Эстонии появился новый бесплатный русскоязычный телеканал

”Настоящее Время” транслируется более чем 200 партнерами в 22 странах мира. Также доступны онлайн-трансляции на сайте currenttime.tv, и возможен прием через спутник.

”Для интересующегося мировыми событиями зрителя добавление ”Настоящего Времени” к каналам бесплатного вещания в Эстонии является хорошей новостью, поскольку канал уделяет большое внимание тому, что происходит в Центральной и Восточной Европе. Канал также является отличным дополнением к каналам бесплатного вещания ERR”, — сказал Вейко Сепп, член правления Levira.

Программа канала сосредоточена на новостных программах, освещающих актуальные события в Европе, Америке, Центральной Азии и других регионах. Новостные программы идут каждый полный час, а вечернее шоу предлагает анализ дневных новостей. Программа ”Baltic Weekly” предоставляет информацию о событиях в Эстонии, Латвии и Литве. ”Настоящее Время” также предлагает богатый выбор уникальных документальных программ из России (”Человек на карте”, ”Неизвестная Россия”), Центральной Азии (”Азия 360°”) и других стран.

Контент канала готовят ”Радио Свободная Европа” / ”Радио Свобода” в сотрудничестве с ”Голосом Америки”.