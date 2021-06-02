Новости Эстонии
02.06.2021, 16:01

Рийгикогу принял закон о запрете пушных ферм в Эстонии

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Foto: Rauno Volmar
В среду в Рийгикогу было принято решение о запрете пушных ферм на территории Эстонии. За законопроект проголосовали 55 депутатов. Закон предусматривает запрет на пушные фермы с переходным периодом до 1 января 2026 года, чтобы у оставшихся в стране четырех малых хозяйств была возможность закрыться.

Защитники животных поблагодарили народных депутатов Рийгикогу за принятое решение. За законопроект проголосовали депутаты из всех фракций Рийгикогу, что свидетельствует о том, что поддержка защиты животных не зависит от политического мировоззрения, считают они.

"Сегодня Рийгикогу принял решение, которое показывает, что Эстония заботится о животных. Принятие решения о запрете звероводческих хозяйств дает четкий сигнал, что к голосу людей прислушиваются и что наше общество движется в более благоприятном для животных направлении. Этот закон — одна из первых историй успеха народной инициативы, когда гражданское общество в сотрудничестве с государством осуществило позитивные изменения в законодательстве”, — прокомментировала Кристина Меринг, глава организации Nähtamatud Loomad, которая борется за благополучие животных в Эстонии уже 15 лет.

Помимо Эстонии, пушные фермы запрещены в Великобритании, Франции, Норвегии, Нидерландах, Австрии, Хорватии, Словении, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Люксембурге, Бельгии и Чехии. Фермы по разведению лисиц запрещены в Дании и Швеции.

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