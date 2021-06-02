Рийгикогу принял закон о запрете пушных ферм в Эстонии

Защитники животных поблагодарили народных депутатов Рийгикогу за принятое решение. За законопроект проголосовали депутаты из всех фракций Рийгикогу, что свидетельствует о том, что поддержка защиты животных не зависит от политического мировоззрения, считают они.

"Сегодня Рийгикогу принял решение, которое показывает, что Эстония заботится о животных. Принятие решения о запрете звероводческих хозяйств дает четкий сигнал, что к голосу людей прислушиваются и что наше общество движется в более благоприятном для животных направлении. Этот закон — одна из первых историй успеха народной инициативы, когда гражданское общество в сотрудничестве с государством осуществило позитивные изменения в законодательстве”, — прокомментировала Кристина Меринг, глава организации Nähtamatud Loomad, которая борется за благополучие животных в Эстонии уже 15 лет.