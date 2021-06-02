02.06.2021, 16:35
ОПРОС RUSDELFI: Россия — Канада. Кто победит?
Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency
Главное хоккейное противостояние Россия - Канада на чемпионате мира 2021 года случится уже на стадии четвертьфинала.
Канадцы плохо начали турнир и были в шаге от того, чтобы вообще впервые в истории не попасть в восьмерку сильнейших. Россияне, напротив, оступились лишь однажды - в игре со Словакией - и намерены доказать, что это была досадная случайность.
Кто победит в матче Россия - Канада?
Игра состоится 3 июня в 20:10. Смотрите текстовую трансляцию на Rus.Delfi.ee.