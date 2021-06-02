Хоккей 2021
02.06.2021, 16:35

ОПРОС RUSDELFI: Россия — Канада. Кто победит?

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Сборные России и Канады
Сборные России и Канады
Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency
Главное хоккейное противостояние Россия - Канада на чемпионате мира 2021 года случится уже на стадии четвертьфинала.

Канадцы плохо начали турнир и были в шаге от того, чтобы вообще впервые в истории не попасть в восьмерку сильнейших. Россияне, напротив, оступились лишь однажды - в игре со Словакией - и намерены доказать, что это была досадная случайность.

Кто победит в матче Россия - Канада?

Игра состоится 3 июня в 20:10. Смотрите текстовую трансляцию на Rus.Delfi.ee.

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