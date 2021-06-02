Составлена бюджетная стратегия Таллинна на 2022–2025 годы. Куда пойдут деньги?

Бюджетная стратегия — это финансовый план Таллинна на предстоящие четыре года, являющийся базой при определении направлений развития города и составлении бюджета с учетом устойчивости и соответствия финансовым возможностям города.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что задача столицы на ближайшие годы — обеспечить стабильное финансовое положение города, благодаря чему также и горожанам будет обеспечено благополучие и чувство защищенности.

”Благодаря консервативной бюджетной политике, которой Таллинн придерживался в предыдущие годы экономического роста, город сумел накопить резерв, чтобы быть готовым к сложным временам и в том случае, если рост доходов городского бюджета замедлится, — сказал Михаил Кылварт. — Так же, как и во всей стране, экономика и финансовое положение Таллинна будут зависеть от ситуации, обусловленной эпидемией коронавирусной инфекции. Поэтому будем считаться с тем, что неуверенность и охлаждение экономики, вызванные пандемией COVID-19, будут оказывать в ближайшие годы существенное влияние и на наши финансовые планы”.

На финансовое положение Таллинна в ближайшие годы преимущественно будут влиять внешние факторы, такие как общие изменения экономической среды и государственные решения в области бюджетной политики, в том числе, связанные с мерами финансирования ЕС. Исходя из основного сценария прогноза Министерства финансов, ВВП Эстонии в 2021 году вырастет на 2,5% (в 2020 году снижение составило 2,9%).

Бюджетная стратегия направлена на уравновешенное и устойчивое развитие всех сфер деятельности города. Продолжатся инвестиции в инфраструктуру, в т.ч. ремонт и строительство новых объектов, улучшение возможностей передвижения горожан, повышение качества и расширение ассортимента услуг, а также поддержку достижения цели развития Таллинна как зеленого города мира.