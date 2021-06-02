02.06.2021, 15:53
В Ыйсмяэ автомобиль сбил 13-летнюю девочку и скрылся. Полиция просит помощи в поисках водителя(3)
PPA
14 мая в Таллинне в 19.49 у автобусной остановке по адресу Ыйсмяэ теэ, 113а, неизвестный автомобиль наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на переходившую дорогу 13-летнюю девочку. По предварительным данным автомобиль мог быть зеленого цвета и он ехал по Ыйсмяэ теэ в сторону Палдиского шоссе.
После ДТП автомобиль скрылся с места происшествия. Девочка сначала пошла домой, но затем обратилась в детскую больницу, где у нее были обнаружены повреждения.
Полиция начала делопроизводство о проступке. Просим всех, кто видел это ДТП, позвонить по номеру 612 3000 или связаться с чиновником по ведению делопроизводства Пыхьяской префектуры Илле Пярноя по тел. 612 5679 или э-почте ille.parnoja@politsei.ee.
За пять месяцев этого года в Таллинне произошло 172 ДТП. В них погибло два человека и пострадало 182 человека.