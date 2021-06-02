Этот случай мог бы стать первым признаком того, что вирус может передаваться от человека к человеку, но китайские власти в течение последующего месяца утверждали, что это не так, что привело к широкому распространению вируса. Об этом сообщил Дэвид Ашер — глава расследования причин происхождения COVID-19, бывший служащий Государственного департамента США.

Лишь в середине января Китай проинформировал, что вирус передаётся от человека к человеку.

По словам Ашера, один из работников Уханьского института вирусологии поделился информацией о смерти жены своего коллеги, занимавшегося лабораторными исследованиями.

В воскресенье Wall Street Journal писала о том, что ещё в ноябре 2019 года, до первого, зарегистрированного 8 декабря, случая заболевания коронавирусом, трое сотрудников лаборатории в Ухани были госпитализированы с симптомами, подобными тем, что проявляются при COVID-19. Однако основные опубликованные в статье выводы о том, что у сотрудников Уханьского института вирусологии, возможно, ещё осенью были симптомы COVID-19, уже были сделаны в отчёте, представленном в последние дни работы администрации Трампа.

По словам Ашера, у сотрудников лаборатории скорее был COVID-19, чем грипп.

”Сколько обычных людей в возрасте от 30 до 40 лет настолько серьёзно заболевают гриппом, что их приходится госпитализировать? У меня есть информация, что сотрудники лаборатории почти наверняка прививаются от гриппа.

Более того, какова вероятность, что несколько учёных-исследователей, занимающихся увеличением патогенности COV RaTG13 и связанных с ними COVS, заболеют одновременно и очень серьёзно?” — отметил Ашер, подразумевая коронавирусы.

Согласно сделанному в январе заявлению американского Госдепартамента, Китай не позволяет провести встречу с переболевшими учёными, а также не даёт доступа к данным исследований вирусов, подобных SARS-CoV-2, которыми занимаются в Уханьском институте вирусологии.