В Эстонии может значительно увеличиться число больных индийским штаммом коронавируса

По состоянию на понедельник в Эстонии было секвенировано 6202 пробы коронавируса, среди которых было выявлено 4240 британских штаммов (Альфа) 8 индийских (Дельта), 69 южноафриканских (Бета) и 1 бразильский (Гамма).

Первый бразильский штамм завезли в Эстонию на прошлой неделе из Бельгии, а два индийских штамма — из Индии и Египта.

В ближайшие дни число больных индийским штаммом коронавируса может значительно вырасти, так как на прошлой неделе с помощью qPCR экспресс-тестов было выявлено 17 проб, имеющих характеристики индийского штамма. Эти пробы были отправлены на дополнительное секвенирование.

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2 намного более заразен, чем другие мутации вируса.