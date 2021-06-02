Новости Эстонии
02.06.2021, 16:50

В Эстонии может значительно увеличиться число больных индийским штаммом коронавируса

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NIAID
На сегодняшний день в Эстонии выявлено восемь случаев заражения индийским штаммом коронавируса (B.1.617.2 или Дельта). Этот штамм более заразный, чем обычный коронавирус, и число больных им может в ближайшее время вырасти втрое.

По состоянию на понедельник в Эстонии было секвенировано 6202 пробы коронавируса, среди которых было выявлено 4240 британских штаммов (Альфа) 8 индийских (Дельта), 69 южноафриканских (Бета) и 1 бразильский (Гамма).

Первый бразильский штамм завезли в Эстонию на прошлой неделе из Бельгии, а два индийских штамма — из Индии и Египта.

В ближайшие дни число больных индийским штаммом коронавируса может значительно вырасти, так как на прошлой неделе с помощью qPCR экспресс-тестов было выявлено 17 проб, имеющих характеристики индийского штамма. Эти пробы были отправлены на дополнительное секвенирование.

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2 намного более заразен, чем другие мутации вируса.

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