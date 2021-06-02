Футзал Латвии: сенсация в финале!
После того, как действующий чемпион «Петров» выиграл первую часть сезона, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков, среди болельщиков было популярно мнение о том, что плей-офф тоже станет легкой прогулкой для команды из Елгавы. И действительно, два первых раунда были пройдены практически без сопротивления - «Локомотив» из Даугавпилса и «Никарс» были сметены с пути, но в финале произошёл форс-мажор, который очень сложно объяснить. ФК РАБА, занявший третье место в регулярном чемпионате, не просто выиграл золотые медали, он «засушил» «Петров» в финальной серии, выиграв все три матча (5:4, 3:2, 4:2). В произошедшем пытаемся разобраться с футболистом «Петров» и сборной Латвии Максимом Сенем.
Максим, на бумаге вы были явными фаворитами. Что произошло?
Мне кажется, что в финальной серии команде РАБА, как говорится, благоволили звёзды. В первой игре мы не реализовали много хороших возможностей, да и их вратарь сыграл на высоком уровне, а полевым игрокам удалось реализовать свои моменты. В той игре мы были лучше, имели полное территориальное преимущество, но не смогли забить свои мячи. Этот результат наложил отпечаток и на второй матч, полагаю, что перед игрой мы немного перегорели, и вышли на матч очень несобранными. Стоит признать, что соперник полностью переиграл нас в первом тайме, они создали много моментов и лишь благодаря нашему голкиперу Игорю Лабудю мы пропустили лишь однажды. Во втором тайме мы успокоились, выровняли игру, как по содержанию, так и по счету, но в решающий момент арбитр удалил Дмитрия Шамли, в результате чего мы вновь пропустили гол, а в оставшееся время сравнять нам уже не удалось.
Перед третьим матчем, который мог стать решающим, чувствовалось, что РАБА имеет моральное преимущество?
Да, ощущалось, что у них был сумасшедший настрой на эту игру. Вероятно, почувствовали, что находятся всего в шаге от чемпионства, это укрепляет веру в себя. Тем более, что многие представители РАБА очень давно ждали этого момента. Мы начали скованно, пропустили ненужные голы, а своих моментов в первом тайме было очень мало. Мы очень хотели вернуться в игру после перерыва, перейдя на игру со сменами по игроку, но это тоже не дало результат, хотя, на мой взгляд, наше преимущество во втором тайме было подавляющим, и лишь уверенная игра вратаря спасла соперника от пропущенных голов.
Чемпионат завершился на минорной ноте: вы ожидали совсем другого результата, но сможете выделить и позитивные моменты?
Из позитивного можно отметить весь сезон до финальной серии. Он был гораздо ярче, чем в предыдущем году. Наша команда проиграла лишь однажды и уверенно выиграла регулярный чемпионат. Кроме того, мы впервые участвовали в Лиге чемпионов УЕФА, где лишь в дополнительное время проиграли чемпионам Словакии. Расстраивает лишь то, что не удалось сделать главный шаг. Окончание сезона оказалось не таким, как мы себе представляли. Это, наверное, главный негативный момент.
Есть информация о том, каким «Петров» будет в новом сезоне? Отразится ли непопадание в Лигу чемпионов на формировании команды?
Пока известий особых нет. Думаю, что нужно отойти морально, оценив сложившуюся ситуацию. Думаю, что изменения будут. Ведь, если не удаётся достичь главной цели, значит нужно что-то менять. В ближайшее время станет что-то известно.