Футзал Латвии: сенсация в финале!

После того, как действующий чемпион «Петров» выиграл первую часть сезона, оторвавшись от ближайшего преследователя на девять очков, среди болельщиков было популярно мнение о том, что плей-офф тоже станет легкой прогулкой для команды из Елгавы. И действительно, два первых раунда были пройдены практически без сопротивления - «Локомотив» из Даугавпилса и «Никарс» были сметены с пути, но в финале произошёл форс-мажор, который очень сложно объяснить. ФК РАБА, занявший третье место в регулярном чемпионате, не просто выиграл золотые медали, он «засушил» «Петров» в финальной серии, выиграв все три матча (5:4, 3:2, 4:2). В произошедшем пытаемся разобраться с футболистом «Петров» и сборной Латвии Максимом Сенем.

Максим, на бумаге вы были явными фаворитами. Что произошло?

Мне кажется, что в финальной серии команде РАБА, как говорится, благоволили звёзды. В первой игре мы не реализовали много хороших возможностей, да и их вратарь сыграл на высоком уровне, а полевым игрокам удалось реализовать свои моменты. В той игре мы были лучше, имели полное территориальное преимущество, но не смогли забить свои мячи. Этот результат наложил отпечаток и на второй матч, полагаю, что перед игрой мы немного перегорели, и вышли на матч очень несобранными. Стоит признать, что соперник полностью переиграл нас в первом тайме, они создали много моментов и лишь благодаря нашему голкиперу Игорю Лабудю мы пропустили лишь однажды. Во втором тайме мы успокоились, выровняли игру, как по содержанию, так и по счету, но в решающий момент арбитр удалил Дмитрия Шамли, в результате чего мы вновь пропустили гол, а в оставшееся время сравнять нам уже не удалось.

Перед третьим матчем, который мог стать решающим, чувствовалось, что РАБА имеет моральное преимущество?