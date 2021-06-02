02.06.2021, 14:45
ФОТО И ВИДЕО | На площади Вабадузе собрались на музыкальную акцию оркестры со всей Эстонии(1)
Rauno Volmar
На столичной площади Вабадузе собрались оркестры со всей Эстонии, чтобы провести совместное выступление в поддержку Оркестра полиции и Оркестра Сил обороны.
В среду в 12 часов на площади Вабадузе собрались для совместного музицирования духовые оркестры со всей Эстонии, чтобы продемонстрировать поддержку сохранению в стране профессиональных духовых оркестров.
Участники акции также выступают за сохранение музыкального образования и справедливое финансирование духовой музыки, а также образования по интересам.
Напомним, что пару недель назад стали известны планы Минобороны и Департамента полиции и погранохраны о расформировании в целях экономии двух упомянутых выше оркестров. По состоянию на сегодняшний день планируется слияние этих коллективов и передача объединенного оркестра Военному музею (Министерство культуры).