02.06.2021, 15:31
ФОТО | Что происходит? В Таллиннском порту стоит британский военный корабль(2)
Foto: Andres Putting
Последние несколько дней в D-терминале Таллиннского порта стоит корабль военно-морских сил Великобритании.
Силы обороны Эстонии сообщают, что это корабль RFA Mounts Bay, принадлежащий Великобритании, который остановился в Таллиннском порту с 31 мая до сегодняшнего дня в связи с обыденным посещением порта.
На домашней странице ВМФ Великобритании указано, что такие остановки дают военным кораблям логистическую поддержку, то есть транспортируют военных.
Длина остановившегося в Таллинне судна составляет 176 метров, а максимальная скорость — 18 узлов (около 33,3 км/ч).