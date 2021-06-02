Михаил Кылварт о регистрации на вакцинацию: на это ушло неприлично много времени

Михаил Кылварт неоднократно заявлял, что не будет вакцинироваться вне очереди, хотя у него была такая возможность. Тогда он подчеркивал, что дождется своей очереди и обязательно вакцинируется. Теперь же зарегистрироваться на прививку может любой желающий с 16 лет. Не отказался ли мэр от своих слов?

"Я признателен редакции RusDelfi за заботу о моем здоровье. У меня это спрашивали уже несколько раз, — ответил мэр на пресс-конференции. — Да, я записался на вакцинацию через дигитальную регистратуру. Не скажу, что мне этот процесс понравился. На это ушло неприлично много времени. По-прежнему считаю, что можно было бы прислушаться к предложению Таллинна — у нас были конкретные технические предложения. Но через что можно было записаться на прием, через то и зарегистрировался. Буду вакцинироваться на следующей неделе, если я правильно помню", — ответил он.