МНЕНИЕ │ Если гипотеза об утечке вируса из лаборатории в Ухане верна, нас ждет политический коллапс

Коронавирус стал подтверждением многих наших предположений. Он низложил людей, которых мы считали подлецами. Он превознёс тех, кого мы называли героями. Он благоприятствовал продвижению людей, которые смогли быстро переключиться на работу из дома, хотя это и создало проблемы сторонникам Трампа, живущим в стиле экономики былых времён.

Коронавирус казался карой, рукой Бога на земле, бичующей людей за их деяния против высшего образования и заметно разделяющей праведников и разоблачённых нечестивцев. ”Уважайте науку!” — кричали пропагандистские вывески. И — вуаля! — разразилась пандемия, заставившая нас сделать это, отдать нашим учёным самые высокие посты на социальной лестнице власти, и оттуда, с высоты, они запретили собрания, торговлю и всё остальное.

В те дни мы ругались столь невинно. Мы ворчали тогда, когда нам заблагорассудится. Мы знали, как должно быть правильно, и только покачивали головами, когда видели, как нарушители правил плещутся в своих бассейнах и играют на пляжах. Для нас выглядело совершенно логичным, что презираемый нами политик Дональд Трамп...