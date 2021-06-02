ВИДЕО | Кылварт: немного странно, что город должен финансово помогать государству

Мэр Михаил Кылварт прокомментировал составление бюджетной стратегии на 2022-2025 годы. "Мы ориентируемся на более консервативную финансовую политику. Мы по-прежнему ставим целью сохранить необходимый буфер между ростом расходов на деятельность и ростом доходов города, для того, чтобы и в будущем этот буфер мог быть использован на инвестиционную деятельность и сохранение финансового рейтинга. Это необходимо, чтобы получать кредиты на выгодных условиях. И в будущем мы планируем сохранить кредитную нагрузку на умеренном уровне. Мы хотим сохранят ее на уровне 40%. Это поможет сохранить стабильное финансовое положение с ориентированием на рост. Одна из наших целей — сохранение буфера в 50 млн евро", — заверил Кылварт.

Мэр сообщил, что город и дальше планирует больше зарабатывать, чем тратить. "Основные источники дохода города остаются традиционными. Это прежде всего налоговая система. Это основной доход всех самоуправлений. Этот доход составляет 63% от общей доходной базы. Для нас очень важно, чтобы увеличивалось количество налогоплательщиков. Рост, по нашим данным, может быть от 750-1300 человек в год. Также важен рост средней зарплаты".

Основные приоритеты в графе расходов — это образование, транспорт, сфера социального обеспечения.

Одна из главных инвестиций — это строительство Таллиннской больницы. Также реконструкция Горхолла, Таллиннского театра, дорог (Лийвалайа, Петербургское шоссе).

Вице-мэр Вадим Белобровцев рассказал про массовые мероприятия в Старом городе. "Будет много событий для всех", — напомнил он. Традиционные мероприятия в этом году состоятся. Завтра, 3 июня, будет опубликована программа Дней Старого города.

Вопросы из зала:

Есть ли предел у Таллинна по принятию новых жителей?