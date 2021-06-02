ВИДЕО | Кылварт: немного странно, что город должен финансово помогать государству(4)
Мэр Михаил Кылварт прокомментировал составление бюджетной стратегии на 2022-2025 годы. "Мы ориентируемся на более консервативную финансовую политику. Мы по-прежнему ставим целью сохранить необходимый буфер между ростом расходов на деятельность и ростом доходов города, для того, чтобы и в будущем этот буфер мог быть использован на инвестиционную деятельность и сохранение финансового рейтинга. Это необходимо, чтобы получать кредиты на выгодных условиях. И в будущем мы планируем сохранить кредитную нагрузку на умеренном уровне. Мы хотим сохранят ее на уровне 40%. Это поможет сохранить стабильное финансовое положение с ориентированием на рост. Одна из наших целей — сохранение буфера в 50 млн евро", — заверил Кылварт.
Мэр сообщил, что город и дальше планирует больше зарабатывать, чем тратить. "Основные источники дохода города остаются традиционными. Это прежде всего налоговая система. Это основной доход всех самоуправлений. Этот доход составляет 63% от общей доходной базы. Для нас очень важно, чтобы увеличивалось количество налогоплательщиков. Рост, по нашим данным, может быть от 750-1300 человек в год. Также важен рост средней зарплаты".
Основные приоритеты в графе расходов — это образование, транспорт, сфера социального обеспечения.
Одна из главных инвестиций — это строительство Таллиннской больницы. Также реконструкция Горхолла, Таллиннского театра, дорог (Лийвалайа, Петербургское шоссе).
Вице-мэр Вадим Белобровцев рассказал про массовые мероприятия в Старом городе. "Будет много событий для всех", — напомнил он. Традиционные мероприятия в этом году состоятся. Завтра, 3 июня, будет опубликована программа Дней Старого города.
Вопросы из зала:
Есть ли предел у Таллинна по принятию новых жителей?
"Для города крайне опасно прекращать строительную деятельность, как гласит известная легенда. Если говорить серьезно, то есть определенные исследования, которые определяют предельное количество жителей. Я не вижу у Таллинна перспективы города миллионника, и не вижу смысла к этому стремиться. Одна из замечательных черт города — не перенаселённость. Плотная застройка будет означать уменьшение свободных и зеленных зон. В то же время современный город не может не расти. Очень много находится в руках частных собственников. Существенная часть земли находится в руках частных собственников, затем у государства, у города не так много свободных участков, где можно планировать строительную деятельность. Безусловно, у города есть буфер, который позволяет новым жителям приезжать. Но сейчас рано говорить о конкретных цифрах — сколько Таллинн может принять новых жителей", — ответил мэр.
Записался ли мэр на вакцинацию?
"Я признателен редакции RusDelfi за заботу о моем здоровье. Да, я записался на вакцинацию через дигитальную регистратуру. Не скажу, что мне этот процесс понравился. На это ушло неприлично много времени. По прежнему считаю, что можно было бы прислушаться к предложению Таллинна — у нас были конкретные технические предложение. Через что было, через то и зарегистрировался. На следующей неделе, если я правильно помню", — ответил он.
Руководитель вакцинации попросил сегодня помощь от города. Кылварт высказался и по этой теме:
"Во время предыдущих дней массовой вакцинации, мы не только финансово помогали, но и на месте — помощь оказывали городские больницы. Теперь привлекается частный сектор, к нам опять обращаются за помощью. Конечно, мы рассмотрим эту возможность помощи государству. Это немного странно звучит — город финансово помогает государству, мне кажется, в этой формуле есть определенные противоречия", — добавил Кылварт.