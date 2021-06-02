ФОТО | В таллиннском департамента прошел обыск. Подозрение касается крупного тендера. Обыск был и в дочерней фирме Merko Ehitus

Кылварт сказал на пресс-конференции горуправы, что один нынешний и один бывший работник департамента подозреваются в нарушении Закона о государственных закупках в связи с заключенным в 2018 году договором. Более подробной информации, по его словам, у мэрии нет.

”Мы сотрудничаем с полицией. Надеемся, в ближайшее время будет внесена ясность”, — отметил Кылварт.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что сегодня, 2 июня, чиновники Центральной криминальной полиции провели процессуальные действия в рамках расследования коррупционного преступления. Одного настоящего и одного бывшего сотрудника Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства подозревают в нарушении требований проведения конкурсов госпоставок. Подозрение касается одного тендера, проведенного в 2018 году, в результате которого был заключен договор на пять лет на проведение профилактического ремонта и уход за городскими дорогами Таллинна.

В течение дня проведены обыски в разных местах, допрошены подозреваемые и несколько свидетелей. На данный момент нельзя выдать больше информации о ходе следствия.

Делопроизводство ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, руководит ведением делопроизводства Пыхьяская oкружная прокуратура.

Начальник Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Валдманн сообщил во второй половине дня, что побывал сегодня в полиции, где с него взяли свидетельские показания.

Полиция, по его словам, дает по данному случаю очень скудную информацию. Неизвестно даже, кто тот работник, который признан подозреваемым.

Во второй половине дня концерн AS Merko Ehitus сообщил, что сотрудники Центральной криминальной полиции провели сегодня следственные действия в конторе принадлежащего Merko Ehitus предприятия Tallinna Teed.

Согласно информации концерна, три работника Tallinna Teede AS привлечены к делу в качестве свидетелей. По информации Merko Ehitus, никто из работников Tallinna Teede AS полицией подозреваемым не признан.

В 2018 году Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства подписал с Tallinna Teede AS договор суммой 26 млн евро на ремонт и обслуживание столичных дорог. Tallinna Teede AS - дочерняя фирма Merko Ehitus.