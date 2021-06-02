ФОТО | В помещениях таллиннского департамента проходит обыск. Подозрение касается крупного тендера

Кылварт сказал на пресс-конференции горуправы, что один нынешний и один бывший работник департамента подозреваются в нарушении Закона о государственных закупках в связи с заключенным в 2018 году договором. Более подробной информации, по его словам, у мэрии нет.

”Мы сотрудничаем с полицией. Надеемся, в ближайшее время будет внесена ясность”, — отметил Кылварт.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что сегодня, 2 июня, чиновники Центральной криминальной полиции проводят процессуальные действия в рамках расследования коррупционного преступления. Одного настоящего и одного бывшего сотрудника Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства подозревают в нарушении требований проведения конкурсов госпоставок. Подозрение касается одного тендера, проведенного в 2018 году, в результате которого был заключен договор на пять лет на проведение профилактического ремонта и уход за городскими дорогами Таллинна.

В течение дня проводятся обыски в разных местах, допрашиваются подозреваемые и несколько свидетелей. Делопроизводство сейчас ведется, и на данный момент нельзя выдать больше информации о ведении делопроизводства.

Делопроизводство ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, руководит ведением делопроизводства Пыхьяская oкружная прокуратура.