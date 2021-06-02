ВИДЕО | Погоня в Нарве: мотоциклист без прав пытался скрыться от полиции, но застрял в куче земли

Водитель мотоцикла проигнорировал сигнал об остановке и создавая аварийные ситуации в районе кладбища Рийгикюла попытался скрыться от полицейского, который тоже был на мотоцикле.

По словам руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Александра Урба, водитель в один момент почти спровоцировал аварию, на большой скорости протиснувшись между двумя машинами. "Вечером в воскресенье у кладбища достаточно много пешеходов, в том числе и преклонного возраста. Гнавший на безумной скорости и совершавший крайне опасные маневры мотоциклист мог запросто с ними столкнуться, что скорей всего привело бы к очень тяжелым последствиям", — сказал Урб.

Через некоторое время погоня переместилась на пересеченную местность. В какой-то момент колеса беглеца застряли в песке, что позволило быстро сориентировавшемуся мотополицейскому догнать и задержать нарушителя.

Как оказалось, у беглеца, помимо превышения скорости, еще и отсутствовали водительские права соответствующей категории. В отношении 18-летнего мужчины, управлявшего мотоциклом, начато делопроизводство.

Руководитель патрульной службы Нарвы призывает при подаче полицией сигнала к остановке остановиться и не усугублять свое положение. "Жизнь — это не игра, где можно сохраниться. Здесь ни у кого нет девяти жизней и возможности пройти ее еще раз. Будучи взрослыми людьми, мы должны отдавать себе отчет, что за столь серьезным нарушением неизбежно последует наказание", — сказал Урб.

Он напоминает: "Если кто-то осмеливается пренебрегать установленными в обществе нормами и правилами, то нужно иметь смелость обосновать свое поведение и, в случае необходимости, понести за это ответственность".