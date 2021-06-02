Конфликт интересов: советник экс-министра от EKRE признан виновным

Адвокатское бюро Арумяэ представляло восемь коммерческих объединений, которые подозревали в обмане Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA). Поскольку PRIA находится в сфере ответственности министра сельской жизни, Арумяэ оказался в ситуации конфликта интересов, хотя сам обвинения отрицает до сих пор, ссылаясь на то, что являлся внештатным советником министра.

Прокуратура и суд посчитали это объяснение несостоятельным. По их оценке, важна не форма отношений Ярвика с министром или министерством, а их суть. Последняя позволяла, помимо прочего, играть на два фронта в уголовном деле о мошенничестве с PRIA.

Более подробно об обвинении можно прочитать ЗДЕСЬ.