ВИДЕО | Кийк: нас ждет красивое практически свободное от ограничений лето

Мари-Анне Хярма сообщает, что показатель заражения R сейчас ниже 0,8, а уровень заражения снижается во всей Европе. Хярма отметила, что сейчас школьные мероприятия могут принести с собой возникновение новых очагов заражения.

На прошлой неделе в Эстонии были выявлены бразильский и индийский штаммы коронавируса.

С сегодняшнего дня в Эстонии отменено обязательное ношение масок. Хярма отметила, что маску все же необходимо надевать при походе к врачу. Что касается общественного транспорта, магазинов и других мест — носить маску не обязательно. Хярма отметила, что если вы видите, что в помещении много людей, то стоит одеть маску = исходите из своих ощущений.

По словам Танеля Кийка, вторая фаза кризиса подходит к концу: "Все указывает на то, что нас ждет красивое практически свободное от ограничений лето". Тем не менее он отметил, что пандемия в мире за лето никуда не денется.

Кийк добавил, что с отменой обязательного ношения масок риск заражения остается, но он не такой высокий, как раньше. В теплую погоду маски чаще трогают руками, от чего их эффективность пропадает, добавил он.

Кийк подчеркнул, что лучшая защита — вакцинация. Что касается вакцинации, то проблемные регионы — Ида-Вирумаа и Харьюмаа, где охват ниже среднего по стране, рассказал Марек Сеэр.

В Таллинне и Харьюмаа хотят запустить вакцинацию на рабочем месте. Заинтересованных работодателей просят сообщить о своем желании на электронный адрес info@haigekassa.ee. С конца июня подобные меры хотят запустить по всей Эстонии.

Сеэр добавил, что пока что политика получения второй дозы вакцины в том же месте, где была получена первая, не изменится.

8 июня правительство на заседании обсудит, когда будут сняты ограничения по времени для работы различных заведений.

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