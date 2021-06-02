02.06.2021, 12:31
ФОТО | Рийгикогу решает судьбу пушных ферм в Эстонии. Защитники животных проводят демонстрацию на Тоомпеа
Foto: Rauno Volmar
Сегодня Рийгикогу решает судьбу пушных ферм. Если парламент примет законопроект, то к 1 января 2026 года в Эстонии будет запрещено разведение животных только для производства меха.
Защитники животных своей демонстрацией хотят побудить политиков принять решение в поддержку запрета пушных ферм.
В Европе первыми приняли запрет пушных ферм Великобритания в 2000 году и Австрия в 2005 году. Пушные фермы сейчас уже запрещены в Северной Македонии, Словении, Хорватии, Люксембурге, Сербии, Чехии и Нидерландах. В нескольких странах, как Бельгия, Франция , Норвегия, Словакия, Босния и Герцеговина, запрет должен вступить в силу в ближайшее время.