ФОТО | Рийгикогу решает судьбу пушных ферм в Эстонии. Защитники животных проводят демонстрацию на Тоомпеа

В Европе первыми приняли запрет пушных ферм Великобритания в 2000 году и Австрия в 2005 году. Пушные фермы сейчас уже запрещены в Северной Македонии, Словении, Хорватии, Люксембурге, Сербии, Чехии и Нидерландах. В нескольких странах, как Бельгия, Франция , Норвегия, Словакия, Босния и Герцеговина, запрет должен вступить в силу в ближайшее время.