На шоссе Таллинн-Пярну произошла тяжелая авария с участием четырех автомобилей

Foto: Taavi Sepp

В 7:50 на 116 километре шоссе Таллинн-Пярну в деревне курена в ожидавший поворота налево Volkswagen Golf сзади въехал Range Rover. От полученного удара Volkswagen отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком MAN. Также был задет еще один легковой автомобиль.