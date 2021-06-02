ФОТО и ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Пярну произошла тяжелая авария с участием четырех автомобилей

В 7:50 на 116 километре шоссе Таллинн-Пярну в деревне Курена в ожидавший поворота налево Volkswagen Golf сзади въехал Land Rover. От полученного удара Volkswagen отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком MAN. Также был задет еще один легковой автомобиль Volkswagen Jetta.