Признанный виновным в изнасиловании клиентки египтянин больше не сможет работать таксистом

Теперь же Муниципальня полиции инициировала административное производство, чтобы признать недействительными его послужную карточку таксиста и карту обслуживания, позволяющую работать водителем общественного транспорта. Когда мужчина узнал об этом, то сразу же сам подал заявление о закрытии обоих карт.

Преступление произошло ночью 22 августа 2019 года, когда на площади Виру возле Metro Plaza работавший таксистом мужчина взял в качестве клиентки проживающую в Эстонии иностранку, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместо того, чтобы доставить женщину домой, таксист отвез ее за Таллиннский горхолл.

Согласно показаниям потерпевшей, он засунул свой пенис ей в рот и надавил на голову. Сам Элдесоуки утверждал, что женщина сама хотела секса, а он отказывался. В ходе расследования полиции обнаружили на одежде женщины следы спермы Элдесоуки. Мужчина объяснил это тем, что у него действительно возникла эрекция, но он довел дело до конца не изнасилованием, а мастурбацией.

В итоге Харьюский уездный суд признал египтянина виновным и наказал его тремя годами тюрьмы, из которых реально ему необходимо было отсидеть три месяца, с испытательным сроком в три с половиной года. Реальный срок таксист к настоящему моменту уже отсидел.