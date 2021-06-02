За сутки в Эстонии выявлено 130 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 72 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 55 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 25, в Пярнумаа — семь, в Валгамаа — пять и в Тартумаа — три новых случаев заражения. В Йыгевамаа и Рапламаа прибавилось по два, на Хийумаа, в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, на Сааремаа, в Вильяндимаа и Вырумаа — по одному новому положительному результату теста. В Ярвамаа новых случаев заражения не прибавилось. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 154,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,4%.

За сутки в больницах открыли восемь новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 114 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 83 человека (72%).

За сутки ввели 8 582 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 478 755 людям, курс вакцинации завершен у 268 806 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 66%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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