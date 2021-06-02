ФОТО из зала суда | Поножовщина в Ласнамяэ: продолжается допрос по делу об убийстве

Пяхьяская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Романа и 34-летнего Илью в убийстве 26-летнего мужчины 22 августа прошлого года. Третьего участника преступления — 31-летнего Максима — подозревают в тяжелом нарушении общественного порядка.

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Контекст

Согласно собранным в ходе досудебного производства доказательствам, 22 августа рано утром у бара на Ляэнемере теэ произошел конфликт между обвиняемым Романом и 31-летней женщиной. В ходе него обвиняемый ударил женщину, но благодаря вмешательству посетителей бара ситуация разрешилась.

Спустя какое-то время перед баром произошел конфликт между 26-летним мужем женщины и обвиняемыми, который быстро перерос в драку. В ходе конфликта пострадавший ударил обвиняемых, после чего они начали его избивать. В ходе драки Роман несколько раз ударил жертву ножом.

Затем жена раненного мужчины села за руль автомобиля и поехала на мужчин, но врезалась в стену бара. Согласно обвинению, Роман также ударил ножом 39-летнего водителя такси, также участвовавшего в конфликте. К счастью, водитель такси сильно не пострадал.

В итоге обвиняемые покинули место происшествия, а свидетели инцидента позвонили в Центр тревоги. Скорая помощь доставила 26-летнего мужчину с тяжелыми ранениями в больницу, через час он скончался от полученных ран. Максима полицейские задержали 25 августа, Илью — 31 августа, а Романа удалось задержать лишь 24 октября под Ригой, после чего он был доставлен в Эстонию.