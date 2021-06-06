КаПо расследует незаконную торговлю оружием в антикварной лавке в Старом Таллинне

”Я был вынужден уволить его за утратой доверия, — сказал изданию владелец магазина Эвальд Лангебраун. — Сейчас у меня нет работника”.

В связи с расследование незаконной торговли оружием КаПо произвела в магазине обыск. Подозрения предъявлены одной фирме и трем физическим лицам, в том числе самому Лангебрауну.

Из слов владельца можно заключить, что в начале следствия его тоже задержали и допросили. Он утверждает, что ничего не знал о предполагаемых преступлениях своего работника.