06.06.2021, 13:35
КаПо расследует незаконную торговлю оружием в антикварной лавке в Старом Таллинне(13)
Foto: Vallo Kruuser
Популярный среди любителей старинных вещей антикварный магазина на улице Ратаскаеву в Таллинне закрыт уже месяц в связи с тем, что его продавец Эгон Рёммель находится под стражей по подозрению в незаконной торговле оружием, пишет Eesti Ekspress.
”Я был вынужден уволить его за утратой доверия, — сказал изданию владелец магазина Эвальд Лангебраун. — Сейчас у меня нет работника”.
В связи с расследование незаконной торговли оружием КаПо произвела в магазине обыск. Подозрения предъявлены одной фирме и трем физическим лицам, в том числе самому Лангебрауну.
Из слов владельца можно заключить, что в начале следствия его тоже задержали и допросили. Он утверждает, что ничего не знал о предполагаемых преступлениях своего работника.