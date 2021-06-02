Медицинские учреждения продолжат требовать от посетителей ношения масок

"В медучреждениях ношение маски должно оставаться нормой до тех пор, пока эпидемия не утихнет. Особый порядок могут устанавливать и другие учреждения, например, дома престарелых могут требовать от посетителей ношения маски или защитного визора", — передает RusERR слова министра здоровья и труда Танеля Кийка.