02.06.2021, 09:16
Медицинские учреждения продолжат требовать от посетителей ношения масок(11)
Foto: Argo Ingver
Несмотря на то, что со 2 июня ношение защитных масок больше не является в Эстонии обязательным, при посещении медицинских учреждений по-прежнему необходимо надевать маску.
"В медучреждениях ношение маски должно оставаться нормой до тех пор, пока эпидемия не утихнет. Особый порядок могут устанавливать и другие учреждения, например, дома престарелых могут требовать от посетителей ношения маски или защитного визора", — передает RusERR слова министра здоровья и труда Танеля Кийка.
Как мы писали ранее, в соответствии с решением правительства со 2 июня централизованная обязанность носить маску заменяется рекомендацией носить маску в закрытых многолюдных помещениях. Департамент здоровья имеет право вводить обязанность носить маску, если в этом возникает потребность. Такое же право имеют и работодатели.