Полиция ищет свидетелей аварии в Ласнамяэ

По имеющимся данным, 54-летний мужчина на автобусе Solaris Urbino 18 CNG затормозил из-за легкового автомобиля, который двигался в том же направлении и совершил маневр в не предназначенном для этого месте. В результате резкого торможения в автобусе упала 56-летняя женщина. Пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.