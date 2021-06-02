02.06.2021, 07:17
Полиция ищет свидетелей аварии в Ласнамяэ(4)
Foto: Priit Simson
Вчера в 18.47 поступило сообщение об аварии в Таллинне в Ласнамяэ на перекрестке Нарва мнт и улицы Турба, полиция ищет свидетелей.
По имеющимся данным, 54-летний мужчина на автобусе Solaris Urbino 18 CNG затормозил из-за легкового автомобиля, который двигался в том же направлении и совершил маневр в не предназначенном для этого месте. В результате резкого торможения в автобусе упала 56-летняя женщина. Пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Полиция просит свидетелей ДТП звонить по телефону 612 3000 или написать на toohja.lmt@politsei.ee.