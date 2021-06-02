82 кандидата на одно место. Спортивная должность вызвала ажиотаж

Конкурс на должность генерального секретаря Союза фехтования вызвал большой ажиотаж. 41-летний Островский был выбран правлением из 82 кандидатов.

"Уверен, что генеральный секретарь придаст новый импульс Союзу фехтования и мы сможем сосредоточиться на развитии спортсменов, тренеров и клубов", - сказал президент Союза фехтования Индрек Паал.

Сам Островский своей первоочередной задачей считает обеспечение хорошей подготовки эстонских шпажисток к Олимпиаде в Токио.