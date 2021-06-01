02.06.2021, 02:15
Расписание четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею(1)
ZUMAPRESS.com
Директорат чемпионат мира по хоккею в Риге утвердил расписание четвертьфинальных матчей.
Из A-группы в четвертьфинал вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия. В-группу в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.
Чемпионат мира по хоккею - 1/4 финала
3 июня (четверг)
16:15 США (1) - Словакия (4)
16:15 Швейцария (2) - Германия (3)
20:15 Россия (1) - Канада (4)
20:15 Финляндия (2) - Чехия (3)
Полуфиналы чемпионата мира состоятся 5 июня. Поединок за бронзовые медали и финал будут сыграны 6 июня.