01.06.2021, 22:10
В Эстонии осталось лишь одна фирма, предлагающая пенсионный договор страхования
Foto: Karl-Eerik Pink
Пенсионеры, которые до пенсионной реформы обязаны были заключать пенсионные договоры со страховыми обществами на ежемесячные выплаты из второй ступени, с вторника больше не обязаны этого делать. На рынке из трех фирм — ERGO Kindlustus, SEB и Compensa — осталась лишь последняя, остальные решили вообще прекратить этот бизнес, пишет rus.err.
Те клиенты, которые расторгли страховой договор о выплате пенсий из второй ступени, получат остаток суммы на руки. И должны будут уплатить 10% подоходного налога. А что будет с теми, кто решил не отказываться от договоренности?
"Обязательство продолжать выплачивать эту пенсию государство возьмет на себя", — пояснила советник Министерства финансов Керту Федотов.
Пенсионные договоры со страховыми обществами на конец прошлого года имели чуть более 8 000 человек. Половина из них отказалась от обязательств. Средняя ежемесячная выплата составляла около 70 евро.