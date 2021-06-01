ВИДЕО | День защиты детей в Ласнамяэ отметили необычной выставкой!

"День защиты детей - хороший праздник, когда можно вспомнить свое детство и показать детям коляски, которые были у родителей 1970-80-х годов и даже заметно раньше. В Ласнамяэ поедут в основном коляски середины ХХ века, чтобы люди могли вспомнить свою молодость и поделиться своими историями. На выставке будет стоять домик для писем, куда можно будет положить свои воспоминания и истории связанные с колясками, детскими воспоминаниями про коляски", - сказала основатель музея Алена Суржикова.

На выставке все желающие смогут увидеть коляски производства Англии, ГДР, Чехословакии, СССР, Норвегии, межвоенной Эстонии и Финляндии, которые производились с конца XIX века по 1990-е годы. Всего на выставке будет более 20 колясок как для детей, так и для кукол, также будут представлены некоторые предметы быта прошлых времен.

Выставка будет открыта до 1 июля, вход свободный. Расположенный по адресу ул. Я. Коорти, 22 центр культуры "Линдакиви" открыт с 10 до 19 часов как по будням, так и по выходным. Выставку можно увидеть как в фойе, так и через витрину центра культуры.