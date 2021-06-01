Минобороны огласило программу оптимизации расходов: работу потеряют 270 человек

Министерство сейчас не может конкретно сообщить, в каких точно подразделениях сколько человек будут сокращены. Но утверждается, что запланированное в Программе развития обороноспособности увеличение структуры быстрого реагирования остается в силе.

Партия "Отечество" планирует инициировать министру обороны вотум недоверия

Правление партии "Отечество" (Isamaa) на своем сегодняшнем заседании сочло, что министр обороны Калле Лаанет лгал общественности.

"Перед утверждением бюджетной стратегии министр заявлял, что расходы на оборону не уменьшат, — сказал лидер партии Хелир-Валдор Сеэдер. — Затем он утверждал, что урезания не будут осуществляться за счет обороноспособности Эстонии".

У партии "Отечество" в парламенте 12 мест, то есть на 9 меньше, чем требуется для инициирования вотума недоверия.

График: какой процент от ВВП составляют военные расходы в различных странах