Программа утверждена. Cоветник по санации проблемного сберегательного общества ERIAL будет получать по 6000 в месяц!

В общей сложности в течение пяти лет она получит в виде различных платежей 180 652 евро. К тому же за надзор раз в полугодие ей полагается 18 065 евро. Всего — 6022 евро в месяц (плюс НСО, так как Мюйрсоо действует через свою фирму).