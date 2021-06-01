01.06.2021, 21:08
Программа утверждена. Cоветник по санации проблемного сберегательного общества ERIAL будет получать по 6000 в месяц!(3)
Foto: Liis Treimann/Äripäev/Scanpix
Харьюский уездный суд утвердил в понедельник программу санации попавшего в трудности кредитно-сберегательного общества ERIAL, а также оплату работы советника по санации Ли Мюйрсоо, сообщает Eesti Ekspress.
В общей сложности в течение пяти лет она получит в виде различных платежей 180 652 евро. К тому же за надзор раз в полугодие ей полагается 18 065 евро. Всего — 6022 евро в месяц (плюс НСО, так как Мюйрсоо действует через свою фирму).
При выполнении программы санации вкладчики должны получить обратно внесенные в кредитно-сберегательное общество деньги, но останутся без обещанных процентов. ERIAL готов выплачивать три процента годовых только после удовлетворения основных требований.