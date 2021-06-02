Изгой Лукашенко раздражает даже своего защитника Путина, но ему пока ничего не грозит

Но сколько ещё выдержит Лукашенко? Многое может проясниться 16 июня, после встречи Путина с президентом Джо Байденом . На повестке дня этой встречи, скорее всего, будет стоять и происходящее в Беларуси.

Тем не менее, несмотря на растущий гул международного неодобрения, включающий угрозы введения санкций со стороны Америки и Европейского союза, Лукашенко сдаваться не собирается. На встрече, состоявшейся в эти выходные в российском городе Сочи, президент Владимир Путин — его главный союзник и спонсор — оказал ему тёплый прием и согласился с его утверждением, что реакция Запада на сомнительный акт воздушного пиратства была лишь ”взрывом эмоций”.

Но спустя более четверти века и пяти ”побед” на выборах уже самого Лукашенко призывают к ответу за его деяния — и самое зрелищное из них было совершено в прошлое воскресенье, когда самолёт компании Ryanair, оказавшийся в воздушном пространстве Беларуси, по его приказу был перенаправлен в Минск, где затем был арестован молодой белорусский журналист-оппозиционер.

”Правоохранительные органы изучат все доказательства и передадут дело в суд, где будет вынесен приговор. Если закон был нарушен, преступников необходимо призвать к ответу”, — говорил он в ходе своей антикоррупционной кампании.

Крепкий усатый человек, с которым я встретился в Минске, оказался предшественником бразильца Жаира Болсонару , филиппинца Родриго Дутерте и бесчисленного множества других влиятельных людей, с той поры появлявшихся на международной арене с клятвами расчистить политические конюшни.

Только что получившая независимость Беларусь , как и остальные бывшие советские республики, сильно пострадала от краха коммунизма и распада СССР. Однако в воздухе витал дух перемен, и вселяли его громогласные заявления возникшего из ниоткуда бывшего директора совхоза о том, что пора искоренять коррупцию. Эти заявления помогли ему выиграть первый, а затем и второй тур президентских выборов с явно честными на тот момент 80,1% голосов. Имя ему было Александр Лукашенко .

В июле 1994 года я впервые посетил столицу Беларуси Минск — не то чтобы красивый город, изуродованный бомбардировками люфтваффе и сталинским городским планированием.

Являясь главным редактором оппозиционного Telegram-канала NEXTA, на котором миллионы пользователей делятся информацией, фотографиями и видео об антиправительственных протестах, Протасевич был для Лукашенко настоящей больной мозолью. Тайная полиция президента, до сих пор известная под своим старым советским названием — КГБ , скорее всего, отслеживала молодых людей, пока те находились в Греции.

Подобное видео было записано и с Сапегой. С девушкой Роман познакомился в прошлом году в вильнюсском баре. Поездка в Грецию была их первым совместным отдыхом.

Сказавший своим попутчикам в момент приземления самолёта о том, что его ждёт смертная казнь, Протасевич уже на следующий день появился в 30-секундном видеоролике, опубликованном на проправительственном канале, где ”сознался” в организации массовых беспорядков после фальсификации президентских выборов в августе прошлого года. Его отец, Дмитрий, сказал, что, по всей видимости, сыну сломали нос.

Даже по самым невероятным меркам решение Лукашенко направить в воздух МиГ-29 для перехвата рейса Афины-Вильнюс, на котором летел Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, София Сапега , — это вопиющая наглость.

Тем не менее Гулд-Дэвис, которого во время встреч с Лукашенко поразила исходившая от того ”гнетущая угроза” и ощутимое ”животное чутьё, где находится источник силы”, говорит, что белорусский лидер по-прежнему пользуется поддержкой окружающих, что делает маловероятным — по крайней мере, на данный момент, — развитие событий, при котором его постигнет та же участь, что и других диктаторов, свергнутых представителями их же собственного окружения.

”Никогда ещё ни внутри страны, ни на международной арене Лукашенко не был в настолько жалком положении, — говорит Найджел Гулд-Дэвис , научный сотрудник Международного института стратегических исследований и посол Великобритании в Беларуси в 2007-2009 годах. — Он даже не пытается обращаться к населению с объяснением, почему они должны ему подчиняться. Единственное, чем он сейчас может манипулировать — это страх”.

Их арест стал явным предупреждением для других оппозиционеров, нашедших приют за рубежом. Выступая в среду в парламенте, Лукашенко сказал, что их задержание — это лишь ”вопрос времени”, и добавил: ”Мы знаем вас в лицо”. Павел Латушко, бывший министр культуры и ныне противник режима, прямо на странице в Фейсбуке получил от одного из парламентариев предупреждение, что его могут привезти домой ”в багажнике автомобиля”.

С Лукашенко запад ведёт себя всё жестче. Отношение к его режиму сильно пошатнулось уже прошлым летом после жестокого обращения с протестующими. Тогда три человека погибли и более 30 000 были арестованы, сотни из них подверглись пыткам. По данным минского правозащитного центра ”Вясна”, 450 человек находятся в заключении по политическим мотивам.

В число целей, на которые Евросоюз собирается накладывать санкции, входят экспортная калиевая промышленность Беларуси, которая приносит ей большую часть иностранных средств, а также нефтяной и финансовый сектор. На более прозаичном уровне стране могут отказать в участии в музыкальном конкурсе ”Евровидение”, что в этом году уже сделал Европейский радиовещательный союз. В эти выходные Америка заявила, что наложит санкции на девять государственных предприятий.

У Лукашенко становится всё меньше и меньше соратников в собственной стране. Обещания, принёсшие ему настоящую популярность в хаосе 1990-х годов — главным из которых было обещание вернуться к стабильности и определённости советской эпохи, — теперь мало привлекательны для людей моложе 50 лет. Многие из его последователей — по большей части пожилые люди и рабочие — кажется, тоже от него отвернулись.

Аналитики говорят, что число его сторонников сократилось до примерно одного миллиона человек, работающих на государство. Этого явно недостаточно для поддержания власти в стране, имеющей почти десятимиллионное население. Не добавило президенту популярности и нелепое отношение к коронавирусу. В какой-то момент он предложил лечить вирус водкой и посещением бань.