В Гимназии Юри ученики пятого класса жестоко избили своего одноклассника. Вместо помощи очевидец снимал происходящее
Директор Гимназии Юри Лийна Алтрофф сообщила, что инцидент имел место в минувший четверг.
По словам директора, драка произошла во время перемены, когда учитель был в столовой. По имеющейся на данный момент информации, конфликт возник из-за того, что один мальчик стал мешать двум другим, которые играли мягким мячом.
Как рассказала Альтрофф, избиение закончилось после того, как другие ученики побежали звать учителя.
Школа в полицию не обращалась
По словам директора, в большой школе потасовки между мальчиками случаются, но за время ее работы в Гимназии Юри такого не было. После просмотра видео она сказала, что увиденное поразило ее, и насилие ни в коем случае неприемлемо.
Сейчас к разрешению конфликта привлечен школьный социальный педагог, психологи и опорный центр.
Директор сообщила, что пока еще не ясен точный повод для ссоры, но, по дошедшей до нее информации, конфликт начался в ходе игры в мяч. Для выяснения всех обстоятельств происшествия детей обязали написать объяснительные, их родителей попросили прийти во вторник в школу. Однако сегодняшний день не всем подошел, и собрание отменили. Новое время встречи еще не назначено.
В полиции о драке узнали благодаря запросу от Delfi.
Полиция в лице участкового Ида-Харьюского отделения полиции Райнера Вяли так прокомментировала случившееся:
"Видео об имевшем место на прошлой неделе случае через редакцию Delfi дошел до полицейских, у которых до этого момента не было, к сожалению, информации об этом происшествии. Для точного выяснения обстоятельств инцидента полиция всемерно сотрудничает со школьным персоналом, причастными к случаю лицами и родителями.
В ближайшие дни сотрудники молодежной полиции и участковые проведут более широкую разъяснительную работу с коллективом школы на тему насилия и его предотвращения. Мы объясним, что любые проблемы можно и нужно решать словом, а не руками.
Озабоченность вызывает тот факт, что в то время, как два мальчика дрались, лежа на полу, ни один из находившихся в помещении людей не предпринял ни малейшей попытки прекратить схватку одноклассников, а лишь снимали происходящее. Очевидный совет: если ты сам не можешь или не осмеливаешься разнять драку, нужно позвать на помощь — учителей или кого-то из взрослых. Всегда можно в случае таких проблем обратиться в полицию.
Насилию не место в нашем обществе, особенно в учебных заведениях, где дети должны быть в безопасности во время длинного школьного дня. Поэтому очень важны как разъяснительная работа родителей дома о том, как словесным путем разрешать возникающие разногласия, так и роль окружающих, которые не должны оставаться равнодушными к разгорающемуся конфликту."
Насколько известно Delfi, видеозапись распространяется на платформе Snapchat.