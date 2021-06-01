ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, как сегодня в столице открывали пляжный сезон!

В первый раз в Эстонии экознак ”Голубой флаг” был поднят в 1994 году в яхтенной гавани Пирита и пярнуском яхтклубе. Пиритаский пляж был удостоен голубого флага в 2001 году. С 2014 года голубой флаг постоянно развевается как на пляже Пирита, так и пляже Пикакари.

”Благоустройство пляжа в сезон значит, что каждое утро нужно очищать песок, прибрежный лес, берега ручьев, дорожки променада и озеленение трибун, — пояснил старейшина. — Чтобы поддерживать пляж на достойном голубого флага уровне, в год расходуется примерно 100 000 евро”.

”Этот знак говорит об очень высоком качестве воды, чистой окружающей среде, обслуживании высокого уровня, безопасности и необходимой информации, — сказал старейшина района Пирита. — Присуждение экознака восьмой год подряд говорит о стабильно высоком качестве пляжа Пирита”. Тынис Лийнат также добавил, что работы по приведению в порядок инфраструктуры и предложению услуги на достойном уровне ведутся круглый год.

”1 июня открываем пляжный сезон на Пикакари и Штромке , тогда же приступит к работе береговая охрана, а за порядком будут следить сотрудники Муниципальной полиции, — сказал Пеэтер Ярвелайд. — Оба пляжа Пыхья-Таллинна расположены в уникальных местах возле заповедников, и мне приятно, что природоохранные зоны Мериметса и Пальяссааре останутся уголками чистой природы”.

Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд пояснил, что подготовку к летнему сезону на пляже Пикакари начали уже 15 апреля — просеяли и разровняли песок, установили отремонтированный инвентарь.

”Экознак — это большое признание высокого уровня пляжных услуг и качества воды, принять его радостно и почетно, — сказал вице-мэр Калле Кландорф . — Для получения знака качества необходимо соответствовать более чем 30 критериям, и город также приложил к этому усилия. Голубой флаг показывает, что пляж чист, безопасен, обслуживается без ущерба природе и все это, безусловно, будет нашими целями и на последующие годы”.

Международный фонд экологического образования (FEE) признает пляжи Пикакари и Пирита достойными голубого флага уже восьмой год подряд.

В этом году впервые экознак будет выдаваться и малым портам. В Таллинне этим портом стал яхтенный порт Летной гавани.

В этом году на пляжах Хааберсти отдыхающих ждут приятные новшества









По заказу управы Хааберсти на пляжах Какумяэ и Харку построены дощатые дорожки, по которым отдыхающие с колясками и на инвалидных креслах могут гораздо проще добраться к водоёмам. Также помимо привычных временных туалетов, на пляже озера Харку установлен специальный туалет для людей с особыми потребностями. В ближайшее время на озере Харку будет завершено строительство бассейна под открытым небом.

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, подготовка в пляжному сезоны на пляжах Хааберсти в большей степени завершена. ”Песок почищен и выровнен, на игровые площадки и площадки для игр с мячом добавлен песок, пляжный инвентарь приведён в порядок, установлены временные туалеты и мусорные урны”, — сказал Сильянов.

”Одним из новшеством в этом году стали дощатые дорожки. На пляже Какумяэ установлены две и на пляже Харку одна дощатая дорожка, чтобы к водоёмам было удобно добраться и отдыхающим с детской коляской и на инвалидном кресле. Практически закончена постройка бассейна под открытым небом на пляже Харку”, — рассказал Сильянов и выразил надежду, что строительство бассейна будет завершено к началу следующей неделе.

”С 1 июня на пляжах Хааберсти приступила к работе береговая охрана G4S, чтобы обеспечить отдыхающим безопасность как на воде, так и на суше. Взяты первые пробы воды, которые показали что все показатели в норме”, — сказал заместитель старейшины.

”К сожалению дождливая погода помешала планам просеять песок на пляже Какумяэ, но благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни позволит провести и эту работу”, — пообещал заместитель старейшины.

Пляжи Какумяэ и Харку обслуживает OÜ divitiae.

В Пирита пляжный сезон открылся поднятием флагов, а гостей на пляже угостили мороженым

”В Пирита есть обычай, по которому пляжный сезон открывается поднятием Синего флага. Синий флаг — это признание высокого качества морской воды на пляже, качественных услуг и образцового порядка. На пляже Пирита отдыхающие могут чувствовать себя в безопасности”, — заверил старейшина части города Тынис Лийнат. Синий флаг развевается на пляже в Пирита восьмое лето подряд.

Вторая добрая традиция — угощать находящихся 1 июня на пляже мороженым, которое и сегодня попробовали многие.

С сегодняшнего дня на пляже Пирита есть и спасатели — пляжные охранники в форме с символикой G4S. Они работают здесь ежедневно с 10 до 20 часов.

”Хотя служба охраны должна предвидеть риски и предупреждать их, каждый может внести свой вклад в то, чтобы пляжное лето в Пирита было спокойным и приятным”, — сказал старейшина части города. Он советует вести себя на пляже разумно, учитывать условия для купания, а также свои способности. Также он просит поддерживать на пляже порядок. ”Мы просим не приходить на пляж со стеклянной тарой, потому что осколки стекла могут стать печальным завершением пляжного отдыха”, — заметил Лийнат, напомнив, что любимых животных также нельзя брать с собой на пляж, а за детьми необходимо присматривать.

Официальный пляжный сезон продлится до 31 августа.