ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, как сегодня в столице открывали пляжный сезон!
Международный фонд экологического образования (FEE) признает пляжи Пикакари и Пирита достойными голубого флага уже восьмой год подряд.
”Экознак — это большое признание высокого уровня пляжных услуг и качества воды, принять его радостно и почетно, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Для получения знака качества необходимо соответствовать более чем 30 критериям, и город также приложил к этому усилия. Голубой флаг показывает, что пляж чист, безопасен, обслуживается без ущерба природе и все это, безусловно, будет нашими целями и на последующие годы”.
Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд пояснил, что подготовку к летнему сезону на пляже Пикакари начали уже 15 апреля — просеяли и разровняли песок, установили отремонтированный инвентарь.
”1 июня открываем пляжный сезон на Пикакари и Штромке, тогда же приступит к работе береговая охрана, а за порядком будут следить сотрудники Муниципальной полиции, — сказал Пеэтер Ярвелайд. — Оба пляжа Пыхья-Таллинна расположены в уникальных местах возле заповедников, и мне приятно, что природоохранные зоны Мериметса и Пальяссааре останутся уголками чистой природы”.
По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, поднятие голубого флага на пляже Пирита стало уже доброй традицией.
”Этот знак говорит об очень высоком качестве воды, чистой окружающей среде, обслуживании высокого уровня, безопасности и необходимой информации, — сказал старейшина района Пирита. — Присуждение экознака восьмой год подряд говорит о стабильно высоком качестве пляжа Пирита”. Тынис Лийнат также добавил, что работы по приведению в порядок инфраструктуры и предложению услуги на достойном уровне ведутся круглый год.
”Благоустройство пляжа в сезон значит, что каждое утро нужно очищать песок, прибрежный лес, берега ручьев, дорожки променада и озеленение трибун, — пояснил старейшина. — Чтобы поддерживать пляж на достойном голубого флага уровне, в год расходуется примерно 100 000 евро”.
В первый раз в Эстонии экознак ”Голубой флаг” был поднят в 1994 году в яхтенной гавани Пирита и пярнуском яхтклубе. Пиритаский пляж был удостоен голубого флага в 2001 году. С 2014 года голубой флаг постоянно развевается как на пляже Пирита, так и пляже Пикакари.
В этом году впервые экознак будет выдаваться и малым портам. В Таллинне этим портом стал яхтенный порт Летной гавани.
В этом году на пляжах Хааберсти отдыхающих ждут приятные новшества
По заказу управы Хааберсти на пляжах Какумяэ и Харку построены дощатые дорожки, по которым отдыхающие с колясками и на инвалидных креслах могут гораздо проще добраться к водоёмам. Также помимо привычных временных туалетов, на пляже озера Харку установлен специальный туалет для людей с особыми потребностями. В ближайшее время на озере Харку будет завершено строительство бассейна под открытым небом.
По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, подготовка в пляжному сезоны на пляжах Хааберсти в большей степени завершена. ”Песок почищен и выровнен, на игровые площадки и площадки для игр с мячом добавлен песок, пляжный инвентарь приведён в порядок, установлены временные туалеты и мусорные урны”, — сказал Сильянов.
”Одним из новшеством в этом году стали дощатые дорожки. На пляже Какумяэ установлены две и на пляже Харку одна дощатая дорожка, чтобы к водоёмам было удобно добраться и отдыхающим с детской коляской и на инвалидном кресле. Практически закончена постройка бассейна под открытым небом на пляже Харку”, — рассказал Сильянов и выразил надежду, что строительство бассейна будет завершено к началу следующей неделе.
”С 1 июня на пляжах Хааберсти приступила к работе береговая охрана G4S, чтобы обеспечить отдыхающим безопасность как на воде, так и на суше. Взяты первые пробы воды, которые показали что все показатели в норме”, — сказал заместитель старейшины.
”К сожалению дождливая погода помешала планам просеять песок на пляже Какумяэ, но благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни позволит провести и эту работу”, — пообещал заместитель старейшины.
Пляжи Какумяэ и Харку обслуживает OÜ divitiae.
В Пирита пляжный сезон открылся поднятием флагов, а гостей на пляже угостили мороженым
”В Пирита есть обычай, по которому пляжный сезон открывается поднятием Синего флага. Синий флаг — это признание высокого качества морской воды на пляже, качественных услуг и образцового порядка. На пляже Пирита отдыхающие могут чувствовать себя в безопасности”, — заверил старейшина части города Тынис Лийнат. Синий флаг развевается на пляже в Пирита восьмое лето подряд.
Вторая добрая традиция — угощать находящихся 1 июня на пляже мороженым, которое и сегодня попробовали многие.
С сегодняшнего дня на пляже Пирита есть и спасатели — пляжные охранники в форме с символикой G4S. Они работают здесь ежедневно с 10 до 20 часов.
”Хотя служба охраны должна предвидеть риски и предупреждать их, каждый может внести свой вклад в то, чтобы пляжное лето в Пирита было спокойным и приятным”, — сказал старейшина части города. Он советует вести себя на пляже разумно, учитывать условия для купания, а также свои способности. Также он просит поддерживать на пляже порядок. ”Мы просим не приходить на пляж со стеклянной тарой, потому что осколки стекла могут стать печальным завершением пляжного отдыха”, — заметил Лийнат, напомнив, что любимых животных также нельзя брать с собой на пляж, а за детьми необходимо присматривать.
Официальный пляжный сезон продлится до 31 августа.