Новости Эстонии
02.06.2021, 09:30

Летом Таллинн организует для молодежи бесплатные тренировки в различных районах столицы

 
jalgpall
jalgpall
Foto: Kretel Kuusk
Со вторника стартовала серия тренировок на открытом воздухе, которые будут проводиться в течение всего лета. Цель занятий – побудить подростков к регулярной физической активности и предложить столичной молодежи возможность проводить досуг по-спортивному.

В рамках летних занятий профессиональные тренеры будут проводить тренировки по волейболу, баскетболу и футболу. Помимо игр с мячом, запланированы также и тренировки на самокате. Для столичной молодежи тренировки будут бесплатными.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в формировании физической активности детей и подростков большая роль отводится как дому и общественной системе ценностей, так и возможностям.

”Различные исследования показали, что для обеспечения хорошего настроения и бодрого настроя всем не менее часа в сутки необходимо активное движение, — сказал Вадим Белобровцев. — Но в течение года, когда бушевала пандемия коронавируса, дети были вынуждены проводить куда больше времени возле компьютеров, выполняя домашние задания, и могли отвыкнуть от физической активности. Поэтому город и этим летом хочет с помощью увлекательных тренировок под руководством опытных тренеров побудить подростков к движению и научить их получать радость от активного стиля жизни”.

Тренировки будут проходить на спортивных площадках Кристийне, Хааберсти, Нымме, Пирита, Пыхья-Таллинна, Мустамяэ и Ласнамяэ, длительность одного занятия примерно 1,5-2 часа.

Подробная программа и дополнительная информация на сайте Таллиннского департамента культуры и спорта.

На тренировки приглашаются все молодые люди — вне зависимости от того, занимались ли они ранее спортом. Таллиннский департамент культуры и спорта организует летние тренировки для подростков в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования.

В парках Кристийне начинаются бесплатные тренировки по футболу под руководством FC Flora

При поддержке норвежского финансирования и Министерства юстиции бесплатные по футболу для детей проходят в рамках совместного проекта управы Кристийне и FC Flora.

По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, футбол объединяет, вдохновляет и помогает разрушать преграды. ”Тренировки являются частью реализации методов исландской модели в Таллинне для профилактики, которая фокусируется на предотвращении рискованного/непредсказуемого поведения детей и молодых людей путем создания заботливого сообщества и благоприятной среды. Я благодарю футбольный клуб FC Flora, с которым на протяжении нескольких лет прекрасное сотрудничество и этот проект дает клубу возможность быть частью развития общества. Бесплатные футбольные тренировки проходят под руководством профессионального тренера FC Flora”, — пояснил Рийбе.

Бесплатные тренировки проходят по воскресеньям в июне:

6 июня в 13:00 в парке Левенру, Мустамяэ теэ 59а

13 июня в 13:00 в парке Ряэгу, Нымме теэ 52

20 июня в 13:00 Вялья 8 (рядом с баскетбольной площадкой)

27 июня в 13:00 в зеленой зоне Котка 14а

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