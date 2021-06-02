Летом Таллинн организует для молодежи бесплатные тренировки в различных районах столицы

В рамках летних занятий профессиональные тренеры будут проводить тренировки по волейболу, баскетболу и футболу. Помимо игр с мячом, запланированы также и тренировки на самокате. Для столичной молодежи тренировки будут бесплатными.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в формировании физической активности детей и подростков большая роль отводится как дому и общественной системе ценностей, так и возможностям.

”Различные исследования показали, что для обеспечения хорошего настроения и бодрого настроя всем не менее часа в сутки необходимо активное движение, — сказал Вадим Белобровцев. — Но в течение года, когда бушевала пандемия коронавируса, дети были вынуждены проводить куда больше времени возле компьютеров, выполняя домашние задания, и могли отвыкнуть от физической активности. Поэтому город и этим летом хочет с помощью увлекательных тренировок под руководством опытных тренеров побудить подростков к движению и научить их получать радость от активного стиля жизни”.

Тренировки будут проходить на спортивных площадках Кристийне, Хааберсти, Нымме, Пирита, Пыхья-Таллинна, Мустамяэ и Ласнамяэ, длительность одного занятия примерно 1,5-2 часа.

Подробная программа и дополнительная информация на сайте Таллиннского департамента культуры и спорта.

На тренировки приглашаются все молодые люди — вне зависимости от того, занимались ли они ранее спортом. Таллиннский департамент культуры и спорта организует летние тренировки для подростков в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования.

В парках Кристийне начинаются бесплатные тренировки по футболу под руководством FC Flora

При поддержке норвежского финансирования и Министерства юстиции бесплатные по футболу для детей проходят в рамках совместного проекта управы Кристийне и FC Flora.