Летом Таллинн организует для молодежи бесплатные тренировки в различных районах столицы
В рамках летних занятий профессиональные тренеры будут проводить тренировки по волейболу, баскетболу и футболу. Помимо игр с мячом, запланированы также и тренировки на самокате. Для столичной молодежи тренировки будут бесплатными.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в формировании физической активности детей и подростков большая роль отводится как дому и общественной системе ценностей, так и возможностям.
”Различные исследования показали, что для обеспечения хорошего настроения и бодрого настроя всем не менее часа в сутки необходимо активное движение, — сказал Вадим Белобровцев. — Но в течение года, когда бушевала пандемия коронавируса, дети были вынуждены проводить куда больше времени возле компьютеров, выполняя домашние задания, и могли отвыкнуть от физической активности. Поэтому город и этим летом хочет с помощью увлекательных тренировок под руководством опытных тренеров побудить подростков к движению и научить их получать радость от активного стиля жизни”.
Тренировки будут проходить на спортивных площадках Кристийне, Хааберсти, Нымме, Пирита, Пыхья-Таллинна, Мустамяэ и Ласнамяэ, длительность одного занятия примерно 1,5-2 часа.
Подробная программа и дополнительная информация на сайте Таллиннского департамента культуры и спорта.
На тренировки приглашаются все молодые люди — вне зависимости от того, занимались ли они ранее спортом. Таллиннский департамент культуры и спорта организует летние тренировки для подростков в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования.
В парках Кристийне начинаются бесплатные тренировки по футболу под руководством FC Flora
При поддержке норвежского финансирования и Министерства юстиции бесплатные по футболу для детей проходят в рамках совместного проекта управы Кристийне и FC Flora.
По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, футбол объединяет, вдохновляет и помогает разрушать преграды. ”Тренировки являются частью реализации методов исландской модели в Таллинне для профилактики, которая фокусируется на предотвращении рискованного/непредсказуемого поведения детей и молодых людей путем создания заботливого сообщества и благоприятной среды. Я благодарю футбольный клуб FC Flora, с которым на протяжении нескольких лет прекрасное сотрудничество и этот проект дает клубу возможность быть частью развития общества. Бесплатные футбольные тренировки проходят под руководством профессионального тренера FC Flora”, — пояснил Рийбе.
Бесплатные тренировки проходят по воскресеньям в июне:
6 июня в 13:00 в парке Левенру, Мустамяэ теэ 59а
13 июня в 13:00 в парке Ряэгу, Нымме теэ 52
20 июня в 13:00 Вялья 8 (рядом с баскетбольной площадкой)
27 июня в 13:00 в зеленой зоне Котка 14а