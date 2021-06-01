Кая Каллас: я искала общего кандидата в президенты вместе с EKRE

Каллас подтвердила, что в этот раз ее отец Сийм Каллас не будет баллотироваться в президенты, поэтому она сейчас ищет подходящего кандидата вместе с фракциями Рийгикогу. Она добавила, что наряду с другими партиями проводила переговоры и с EKRE.

Естественно, консерваторы предложили своего кандидата Хенны Пыллуаса, но Каллас настроена критически в отношении его шансов быть избранным в. Рийгикогу. Премьер-министр надеется, что фракция EKRE будет открыто расположена и к другим кандидатам.

Тем не менее Каллас не раскрыла Delfi ни одного другого имени возможного кандидата в президенты.

На вопрос, почему Партяи реформ не стала поддерживать кандидатуру Юри Ратаса, Каллас ответила, что невозможно поддерживать кандидата, который не баллотируется.

Выборы президента намечены на август этого года. Правительство и Рийгикогу выражают надежду, что в этот раз президента получится избрать в Рийгикогу. Для этого кандидату необходимо набрать 68 голосов, а у коалиции центристов и реформистов в распоряжении только 59.